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موسى مهاجما صاحب مقهى «كيف»:"إنت ابن مين في مصر؟"
احمد موسي

موسى مهاجما صاحب مقهى «كيف»:"إنت ابن مين في مصر؟"

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:24 م


هاجم الإعلامي أحمد موسى صاحب مقهى «كيف»، بمنطقة مصر الجديدة، الذي شهد حادث مقتل الشاب محمود بيومي، أمس الأحد، عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتساءل «موسى»، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «ابن مين صاحب المقهى في مصر؟ وأنا بتوجه للنائب العام بسرعة ضبطه ومحاكمته، مهما كان هو ابن مين؟»

وعرض صور الشاب القتيل بصحبة خطيبته، وأنه كان يستعد للزواج بعد أيام. لافتا إلى أن: الشاب هو الابن الوحيد لوالده، مطالبا الأجهزة الأمنية بتنظيف المقاهي والكافيهات العامة من البلطجية.

وكشف: إن صاحب المقهى كتب تدوينة له على حسابه الشخصي «تويتر»، معلنا فيه إصدار بيان حول الواقعة، بعد قليل. معلقا: «بيان مين يا أبو بيان.. دم الشاب محمود في رقبتك أنت».

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