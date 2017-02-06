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"حماس" تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تداعيات عدوانه على قطاع غزة
قصف حلب

"حماس" تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تداعيات عدوانه على قطاع غزة

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:19 م
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حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد الأخير الذي شنه ضد قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم - في تصريح صحفي - إن التصعيد حلقة جديدة من مسلسل اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة ، مشيرا الى أنه يأتي استكمالاً لسياسة الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والحصار المفروض على غزة.

وأكد قاسم أن التصعيد والاعتداءات المتواصلة لن تكسر صمود الشعب ومقاومته ، داعياً الجهات الدولية والإقليمية الى لجم عدوان الاحتلال.

وتعرض قطاع غزة اليوم الاثنين الى سلسلة من الغارات والقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن أضرار مادية كبيرة وإصابة مواطن.

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