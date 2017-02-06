 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 09:05 مساءً
روابط سريعة
ترامب يزور مقر القيادة المركزية للقوات الأمريكية
احتاجات على قرار ترامب

ترامب يزور مقر القيادة المركزية للقوات الأمريكية

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:14 م
متابعات

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر القيادة المركزية للقوات الأمريكية ، حيث يطلع على تقارير تتعلق بالعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ويلقي كلمة أمام مجندين.

ويتوجه الرئيس ترامب ، وفقا لراديو “سوا” الأمريكي مساء اليوم الإثنين ، إلى المقر الواقع في قاعدة ماكدل الجوية في مدينة تامبا في طريق عودته إلى واشنطن بعد ثلاثة أيام في فلوريدا.

وتتولى القيادة المركزية الإشراف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، وتلعب دورا أساسيا في عملية “العزم الصلب” والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على داعش.

وأمهل ترامب في أواخر يناير وزارة الدفاع (البنتاجون) 30 يوما لمراجعة الاستراتيجية الأمريكية للقضاء على التنظيم المتشدد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3