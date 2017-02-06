يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر القيادة المركزية للقوات الأمريكية ، حيث يطلع على تقارير تتعلق بالعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ويلقي كلمة أمام مجندين.

ويتوجه الرئيس ترامب ، وفقا لراديو “سوا” الأمريكي مساء اليوم الإثنين ، إلى المقر الواقع في قاعدة ماكدل الجوية في مدينة تامبا في طريق عودته إلى واشنطن بعد ثلاثة أيام في فلوريدا.

وتتولى القيادة المركزية الإشراف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، وتلعب دورا أساسيا في عملية “العزم الصلب” والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على داعش.

وأمهل ترامب في أواخر يناير وزارة الدفاع (البنتاجون) 30 يوما لمراجعة الاستراتيجية الأمريكية للقضاء على التنظيم المتشدد.