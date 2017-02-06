غدًا..بدء اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان والبحرين بالخرطومالإثنين، 6 فبراير 2017 09:09 م
تبدأ اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان والبحرين، بالخرطوم، غدًا الثلاثاء؛ لمناقشة التنسيق في الشئون السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، مع التركيز على الاستثمار.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير قريب الله خضر - في بيان صحفي اليوم الاثنين - إن الاجتماعات تعقد بمقر الوزارة ، ويرأس الجانب السوداني وكيل الخارجية، عبد الغني النعيم، فيما يرأس البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ومجلس التعاون، وحيد سيار، بحضور الوفد المرافق له، ووكلاء وزارات التعاون الدولي والمالية والعدل والاستثمار والصحة والعمل بالسودان.
وأوضح أن الاجتماعات تهدف لمواصلة التشاور والتنسيق في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بالتركيز على الاستثمار.
ونوه بأن النقاش سيتطرق لمشروع خيرات البحرين الذي يمثل أحد أكبر المشروعات العربية في السودان ويقع في الولاية الشمالية بمساحة 100 ألف فدان، مضيفًا “من المتوقع أن يكون إسهامًا فاعلاً في منظومة الأمن الغذائي العربي”.
وقال: “إن البحرين تسعى لأن يكون المشروع نموذجًا لتعاون بناء بين البلدين وأن تكون فائدته مشتركة، حيث من المتوقع بناء مراكز خدمات وأخرى علاجية ومدارس وكهرباء وطرق ،تحقيقا لمصلحة المجتمع المحلي المحيط بالمشروع”.
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