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الأهلي يحدد الملعب الذي سيتدرب عليه في أبوظبي استعدادا للسوبر أمام الزمالك
كأس السوبر المصري

الأهلي يحدد الملعب الذي سيتدرب عليه في أبوظبي استعدادا للسوبر أمام الزمالك

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:19 م
أ ش أ

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أداء التدريبات الجماعية له بمدينة أبوظبي على الملاعب الفرعية لقرية زايد الرياضية.
وأشاد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري المدير الفني بملعب التدريب بعد زيارة الرباعي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وعصام سراج مدير التعاقدات ووليد مهدي مدير لجنة المباريات لملعب التدريب اليوم.
كما أشاد سيد عبدالحفيظ باستاد محمد بن زايد الذي يلعب عليه نادي الجزيرة الإماراتي الذي من المقرر أن تقام عليه مواجهة الأهلي والزمالك بلقاء السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أن الملعب ممتاز لا يفصله عن مكان الإقامة إلا عشر دقائق فقط.
وكان عبد الحفيظ توجه إلى أبو ظبي اليوم لزيارة الملاعب ومكان إقامة الفريق هناك قبل السفر إليه غدا.

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