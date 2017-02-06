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«معامل البرج» تطلق مبادرة لتوعية المواطنين بفيروس «سي»
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«معامل البرج» تطلق مبادرة لتوعية المواطنين بفيروس «سي»

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:00 م
محيط: خاص

أطلقت سلسلة “معامل البرج” مبادرة رائدة للمساهمة في القضاء على فيروس سي تتضمن خطة للتوعية بكيفية الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى منح أسعار خاصة بتخفيض يصل إلى 30% لتحاليل اكتشاف المرض ليساعد على الشفاء التام وأيضا على تحاليل المتابعة الدورية للمرض لتجنب إي مضاعفات.

وقالت الدكتور فاطمة نصرت رئيس مجلس إدارة معامل البرج، إن “مبادرة البرج” تأتي تضامًا مع جهود الدولة متمثلة في وزارة الصحة  لمكافحة المرض والقضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى توعية المواطنين وتشجيعهم على إجراء التحاليل لاكتشاف المرض.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن العديد من المحاور، منها إعلانات للتوعية في أماكن بارزة على الطرق الرئيسية وحملات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين وذلك لرفع الوعى الصحي للمواطنين.

وبيّنت أن “معامل البرج” تحرص طوال تاريخها الممتد لأكثر من 25 عامًا على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات الصحة العامة والوعى الصحي للمواطنين، وذلك من خلال سياسة واضحة تؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية تجاه المواطن المصري.

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