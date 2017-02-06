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الأمن يلقي القبض علي قاتل شاب كافيه مصر الجديدة
حبس

الأمن يلقي القبض علي قاتل شاب كافيه مصر الجديدة

الإثنين، 6 فبراير 2017 08:58 م

 
أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صاحب ومالك كافيه «كيف» أسامة النجار.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه تم القبض على “ع. م” مدير الكافيه، و”ع. م” قاتل الشاب محمود بيومى أمس الأحد، عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطنى ونظيره الكاميروني في نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، في مشادة، وسيتم عرضهم على النيابة العامة الليلة.

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