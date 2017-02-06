

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صاحب ومالك كافيه «كيف» أسامة النجار.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه تم القبض على “ع. م” مدير الكافيه، و”ع. م” قاتل الشاب محمود بيومى أمس الأحد، عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطنى ونظيره الكاميروني في نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، في مشادة، وسيتم عرضهم على النيابة العامة الليلة.