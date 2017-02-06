تصدر المنتخب الكويتي للمبارزة، اليوم الاثنين، جدول البطولة الخليجية المجمعة الخامسة للمبارزة 2017 بعد تحقيقه ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات على مدى اليومين الماضيين.

وقال رئيس الوفد الكويتي عضو الاتحاد الكويتي للمبارزة مشعل الشمالي - في تصريحات على هامش البطولة - إن المنتخب حقق نتائج ممتازة في مشاركته الأولى بعد الإيقاف بتحقيقه ثلاث ذهبيات للأشبال فردي وفرق.

وأوضح أن المنتخب حقق المراكز الأربعة الأولى في فردي الأشبال لسلاح (سابر) حيث حقق المركز الأول حمود الشملان المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية ، مضيفًا أن الذهبية الثانية كانت من نصيب يوسف الخرشان بسلاح (الايبية) فردي.

وأضاف أن الميدالية الثالثة كانت من نصيب الأشبال في مسابقة الفرق لسلاح (الايبية) والتي حققها كل من يوسف الخرشان وأحمد المطيري وعلي الفضلي وعلي اسد الله ، مبينًا أن المنتخب حقق ميداليات فضية في مسابقة الفردي اشبال لسلاح (سابر) عن طريق اللاعب عبدالعزيز الدعيج.

وأشار الشمالي، إلى فوز اللاعب محمد يعقوب علي بالميدالية الفضية لفردي اشبال سلاح (فلورية) ، مضيفًا أن المنتخب حقق كذلك برونزية اشبال فردي بسلاح (الايبية) عن طريق اللاعب أحمد زياد خلف وبرنزيتين في أشبال فردي سلاح (سابر) عن طريق اللاعبين عيسى طالب ومحمد الفضلي.

ولفت إلى مشاركة المنتخب الكويتي في البطولة التي تستمر حتى العاشر من فبراير الجاري بعد توجيه كتاب من الاتحاد الكويتي للمبارزة بطلب رفع العلم الكويتي في البطولة للمشاركة فيها ، موضحا ان اللجنة المنظمة للبطولة وافقت على طلب الاتحاد والتي بناء عليها شاركت الكويت فيها.