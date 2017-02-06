أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، على عمق العلاقات السودانية اليمنية، منوها إلى وقوف الخرطوم مع اليمن ودعمه للاستقرار وعودة الشرعية هناك.

وجاء ذلك خلال استقبال غندور بمكتبه اليوم الاثنين، وزير النفط والمعادن اليمني المهندس سيف الشريف والوفد المرافق له، الذي يزور الخرطوم حاليا، لإجراء مباحثات مع نظيره السوداني محمد زايد عوض وزير النفط والغاز، وعدد من المسئولين السودانيين.

من جانبه، أعرب وزير النفط اليمني عن شكر حكومته للسودان قيادة وحكومة وشعباً، على الدعم المتواصل لليمن في كافة المجالات سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً، وقدم التهنئة على الإنجاز الكبير الذي حققه السودان برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

ويذكر أن زيارة وزير النفط اليمني للسودان تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات ثنائية في مجالي النفط والمعادن، ويزور مجمع النفط المركزي وشركة “سودابت”، كما يلتقي مع النائب الأول للرئيس السوداني.