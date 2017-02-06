امين عام الحزب الحاكم في الجزائر : نعمل على تسليم المشعل لجيل الشبابالإثنين، 6 فبراير 2017 09:01 م
أكد جمال ولد عباس أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر اليوم الإثنين أن الحزب العتيد يعمل على تسليم المشعل لجيل من الشباب من ذوي الأيادي الآمنة ، مشددا على أن فئة الشباب ستحظى بمكانة كبيرة ضمن قوائم الترشيحات استعدادا لتشريعيات 2017.
وقال ولد عباس - في كلمة خلال إشرافه على الندوة الوطنية للشباب بمناسبة الذكرى الأولى للتعديل الدستوري - إن فلسفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب ترمي إلى تعزيز تواصل الأجيال وتسليم المشعل لشباب من ذوي الخبرات والكفاءات والنزاهة المطلوبة.
وأضاف: “سيحظى الشباب بمكانة في الحكومة الجزائرية المقبلة المنبثقة عن البرلمان الجديد” ، متوقعا حصاد الأغلبية المطلقة من المقاعد وتحقيق انتصار وصفه بالقوي ، مستدلا في ذلك بالرصيد التاريخي الثري للحزب”.
وخاطب ولد عباس شباب الحزب قائلا : “مكانتكم ستكون بنسب معتبرة في قوائم التشريعيات المقبلة ، وإن الأفضلية ستعود للذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 عاما”، مجددا التذكير بمكافحته لكل ما يمكنه تعكير عملية الترشيحات على غرار “المال الفاسد والمحسوبية”.
وتابع: “كما ستكون للمرأة مكانة مرموقة في صفوف البرلمان القادم من خلال إعطائها مكانتها التي تليق بها في قوائم الترشيحات” ، مؤكدا ارتياحه لسير عملية دراسة ملفات المرشحين التي تخضع بمقاييس واضحة ومحددة مسبقا.
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