امين عام الحزب الحاكم في الجزائر : نعمل على تسليم المشعل لجيل الشباب

أكد جمال ولد عباس أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر اليوم الإثنين أن الحزب العتيد يعمل على تسليم المشعل لجيل من الشباب من ذوي الأيادي الآمنة ، مشددا على أن فئة الشباب ستحظى بمكانة كبيرة ضمن قوائم الترشيحات استعدادا لتشريعيات 2017.

وقال ولد عباس - في كلمة خلال إشرافه على الندوة الوطنية للشباب بمناسبة الذكرى الأولى للتعديل الدستوري - إن فلسفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب ترمي إلى تعزيز تواصل الأجيال وتسليم المشعل لشباب من ذوي الخبرات والكفاءات والنزاهة المطلوبة.

وأضاف: “سيحظى الشباب بمكانة في الحكومة الجزائرية المقبلة المنبثقة عن البرلمان الجديد” ، متوقعا حصاد الأغلبية المطلقة من المقاعد وتحقيق انتصار وصفه بالقوي ، مستدلا في ذلك بالرصيد التاريخي الثري للحزب”.

وخاطب ولد عباس شباب الحزب قائلا : “مكانتكم ستكون بنسب معتبرة في قوائم التشريعيات المقبلة ، وإن الأفضلية ستعود للذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 عاما”، مجددا التذكير بمكافحته لكل ما يمكنه تعكير عملية الترشيحات على غرار “المال الفاسد والمحسوبية”.

وتابع: “كما ستكون للمرأة مكانة مرموقة في صفوف البرلمان القادم من خلال إعطائها مكانتها التي تليق بها في قوائم الترشيحات” ، مؤكدا ارتياحه لسير عملية دراسة ملفات المرشحين التي تخضع بمقاييس واضحة ومحددة مسبقا.