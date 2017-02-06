شارك النجم الأيرلندي روبي كين في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإماراتي، اليوم الاثنين، وذلك خلال العطلة التي يقضيها اللاعب حالياً في دبي بعد انتهاء عقده مع نادي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي في يناير الماضي.

وقال اللاعب الأيرلندي - في تصريح لموقع النادي الأهلي الإماراتي - إنه طلب المشاركة في التدريب بصفة ودية للحفاظ على لياقته البدنية، وأشار إلى أن فترة الانتقالات الشتوية للكرة الإماراتية، انتهت يوم 19 يناير الماضي.

ولعب روبي كين مع المنتخب الأيرلندي في عام 1998 حتى عام 2016، ويعتبر الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 68 هدفًا، وأيضًا أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب برصيد 146 مباراة.