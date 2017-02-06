توفيت منذ قليل والدة الفنان إدوارد بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، ومن المقرر تشييع جثمانها غدًا الثلاثاء من كنيسة الأنبا كاراس بالحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، ويقام العزاء فى نفس الكنيسة غدًا فى السابعة مساءً.

يذكر أن الفنان إدوارد يشارك خلال الماراثون الرمضانى فى عدة أعمال منها “لمعى القط”، من بطولة محمد عادل إمام وأحمد فتحى وتارا عماد، للمخرج عمرو عرفة، من تأليف حازم الحديدى، و”طاقة القدر”، من بطولة حمادة هلال، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد مصطفى.