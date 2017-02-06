أعلنت السلطات المغربية اليوم الإثنين، اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بعناصر اعتقلتهم الأسبوع الماضي، مرتبطون بتنظيم “داعش” وإنهم كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية خطيرة بالمملكة.

وحسب “رويترز” قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان: “إن التحريات مكنت المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني -المخابرات الداخلية المغربية- “من اعتقال ثلاثة أفراد آخرين”.

وأضاف البيان أنه تأكد “ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية والتي كانت تستهدف عدة مواقع حساسة وفنادق مصنفة ومراكز تجارية بالمملكة إضافة إلى اغتيال شخصيات سياسية وعامة وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية وذلك باستعمال متفجرات وأسلحة نارية”.

وتم تفكيك الخلية يوم 27 يناير الماضي وعرضت السلطات بعد تفكيكها عددا من الأسلحة التي ضبطتها أثناء مداهمة بيت زعيم الخلية الآمن بالجديدة بالإضافة إلى مواد مشتبه بها، وقال بيان الداخلية إن الفحوص التي أجرتها الجهات المختصة للمواد التي تم ضبطها بمخبأ سري بمدينة الجديدة أثبثت أنها عبارة عن مستحضرات كيميائية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات فيما تستخدم باقي المواد المضبوطة في صناعة أنظمة تفجير العبوات والأحزمة الناسفة.

وأضاف البيان أن أفراد هذه “الخلية الإرهابية كانوا بصدد استقبال خبير في المتفجرات من فرع داعش بليبيا والذي كان سيتكلف بتلقين عناصر هذه الخلية تقنيات التفخيخ والتفجير عن بعد وكذا مختلف الأساليب الوحشية التي ابتكرها هذا التنظيم الإرهابي في تصفية ضحاياه والتمثيل بهم”.