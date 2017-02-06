أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2016 بما قيمته 500 مليون دولار بنسبة 8ر11 في المائة ليبلغ نحو 6ر4 مليار دولار مقابل 1ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة لعام 2015.

وأوضح البنك المركزي - في بيان اليوم “الاثنين” - أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2016 مقارنة بذات الشهر من العام السابق له، ارتفعت بمعدل 4ر15 في المائة، لتصل إلى 6ر1 مليار دولار مقابل نحو 4ر1 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2015.

تجدر الإشارة إلى أن 3ر3 مليار دولار أو ما نسبته 72 في المائة تقريبا من إجمالي تدفقات تحويلات العاملين خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 تخص شهري نوفمبر وديسمبر، أي في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.