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"حمروش": إلزام من يلقي اليمين بتوثيقه بعد 24 ساعة
النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان،‎

"حمروش": إلزام من يلقي اليمين بتوثيقه بعد 24 ساعة

الإثنين، 6 فبراير 2017 08:24 م

 
أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن من حق مجلس النواب بحث تشريعات لتوثيق الطلاق الشفهي لصالح المجتمع، مضيفا: “سنلزم من يلقي يمين الطلاق بتوثيقه خلال 24 ساعة، وأن تكون هناك عقوبة للمخالف”.

وأردف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أن رأي هيئة كبار العلماء محل تقدير لنا وسيضعه البرلمان ضمن مناقشات المشروع، متابعا: “الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع بسبب الطلاق الشفهي تتطلب تشريعا لتوثيقه”.

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