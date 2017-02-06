أعلنت “كريم” الشركة المتخصصة في توفير سبل النقل الخاص عبر تطبيقات الهاتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم؛ عن تجديد باقة خدماتها بهدف تطوير مستوى الخدمة المقدمة للعملاء مما يعزز المكانة السوقية لـ”كريم” فى السوق المحلى.

وكشف المهندس وائل فخراني العضو المنتدب لشركة كريم في مصر والنائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن إطلاق باقة خدمات GO وGO+ بهدف تسهيل حياة المصريين و توفير خدمة مناسبة أكثر لإحتياجات السوق المحلي.

وأوضح الفخراني أن هذه التغيرات تهدف إلى توسع أسطول السيارات المتاحة لتوفير الخدمة، مما يوفر فرص زيادة الدخل لعشرات الآلاف من المصريين على الرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد فى الفترة الحالية.

وأشار الفخراني إلى أن اطلاق خدمتيGO وGO+ سيؤدي إلى تخفيض وقت الانتظار لوصول السيارة للعميل ETA مما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الخدمة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة و الآمان فى تقديم الخدمة للعميل والحفاظ على السعر الاقتصادى للخدمة فى جميع المدن التى تغطيها “كريم”.

وأضاف أن مصر هي أحد الأسواق المحورية ، حيث تمثل حوالي 40% من جميع رحلات كريم في المنطقة، لذا نبذل جهوداً متواصلة في كريم لتبسيط خدماتنا وعروضنا المقدمة لعملانا في السوق المحلي، وزيادة قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد لقاعدة عملائنا في هذا السوق الهام.

إذاً ماذا تنتظر؟ ياللا Go!”

تقدم فئة GO خدمات سهلة، سريعة واقتصادية لعملاء كريم، من خلال فئات متنوعة من السيارات بكافة أحجامها وموديلاتها، بينما تقدم فئة GO+ لعملاء كريم تجربة إستثنائية خلال الرحلة، عن طريق موديلات أحدث وجودة أعلى.

ومن ناحية أخرى تظل خدمة التاكسي الأبيض والتاكسي المائي منفصلة كما هي، دون أن تنضم للعلامة التجارية الجديدة.

الأمان والجودة

وأوضح الفخراني أن كريم تطبق مجموعة من المعايير الصارمة لقبول الكباتن الجدد وتوسيع أسطولها.

ويخضع الكباتن والسيارات لمجموعة من الاختبارات والفحوصات لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة للخدمات المقدمة طوال الوقت.

فكل سيارة ترغب في الانضمام لأسطول كريم تخضع لفحص فني شامل قبل أن تبدأ فعلياً، ويتضمن هذا الفحص المحرك والفرامل والهيكل الخارجي والسيارة من الداخل.

أما الكابتن فيجب أن يكون لبق وودود في التعامل، كما يجب أن يحمل رخصة قيادة سارية ورقم قومي، مع تقديمه لصحيفة الحالة الجنائية واختبار لعدم تعاطيه المواد المخدرة.

وفي بداية انضمامهم للأسطول، توفر كريم للكباتن تدريبا شاملا على كيفية استخدام تطبيق كريم وأساليب خدمة العميل، مع ضرورة اجتيازه لاختبار متكامل قبل التعامل مع المواطنين بشكل مباشر.

وتهدف كريم لتقديم خدمات فائقة الجودة، وسريعة، ومريحة، واقتصادية لتوصيل كل الأشخاص لأي مكان كل يوم.

بداية كريم

تم تأسيسها عام 2012، وتمكنت كريم من إطلاق خدماتها في أكثر من 50 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من باكستان وحتى المغرب.

وتقوم شبكة كريم بملايين الرحلات اعتماداً على أسطولها الهائل من السيارات التي يقودها أكثر من 150.000 كابتن في المنطقة، منهم 50.000 كابتن في مصر وحدها، وهو ما يسهم بشكل مباشر في توفير الآلاف من فرص زيادة دخل للمصريين، وتمكينهم من تحقيق دخل شهري بديل ومضمون.