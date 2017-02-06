أكدت الخارجية الإيرانية، أن تجربة إطلاق الصواريخ الباليستية، الأسبوع الماضي، لا تحمل أية رسائل للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

وأدى قيام إيران بتجربة صواريخ باليستية إلى تلويح أمريكا بفرض عقوبات جديدة، بعد بداية تنفيذ برنامج إيران النووي، ما جعل ترامب يدون على موقع “تويتر” قائلًا إن إيران تلعب بالنار بمثل تلك التجربة، وفقًا لوكالة أنباء “رويترز”.

وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، أن “التجربة لا تتضمن أية رسائل لأمريكا، مؤكدًا أنه بمتابعة ترامب وكيفية إدارته للبلاد، أصبحت إيران على دراية تامة به، فلا داعي لاختباره، مضيفًا:” لا تزال أمريكا في مرحلة عدم استقرار، سنرى كيف ستنتهي الأمور لنرى إمكانية التقارب مع أمريكا”.

ولا تعتبر تجربة إيران للصواريخ في التاسع والعشرين من يناير الماضي الأولى، لكنها الأولى تحت حكم ترامب، الذي كرر كثيرًا خلال جملته عزمه على إلغاء برنامج إيران النووي.

وكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة الإيرانية حامد أبو طالبي، تدوينة على موقع “تويتر جاء فيها: “على أمريكا تخفيف حدة التوتر مع إيران، وعليها التحالف مع إيران وليس تحديها”.

وقد أعلنت إيران أنها ستصدر تأشيرات دخول لفريق المصارعة الأمريكي المشارك في البطولة المقامة في إيران، بعد حظر إيران دخول مواطني أمريكا أرضها، كرد فعل لقرار ترامب بحظر دخول الإيرانيين أمريكا 90 يومًا.