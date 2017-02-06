من المعروف أن تقرحات الفم تكون مصحوبة بآلام حادة على مستوى اللثة أوالشفاه أو اللسان، ما يجعلك أحيانا محرجة أثناء تناول الطعام أو حتى الكلام. أسباب هذه الآفات تبقى سطحية لكن متعددة، مثل العلاجات تماماً.

وهنا نقدم لك أربعة علاجات استعملها الأجداد قديماً للقضاء على التقرحات، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن مجلة “la belle adresse”.

الليمون

استخدمي بضع قطرات من عصير الليمون النقي، عبر تقطيرها مباشرة على مكان التقرحات، ستشعرين بلسعات طفيفة، لكنها ستشفيك حتماً، كما يمكنك أيضا استخدام الليمون مع العسل، من خلال عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، وإضافة ملعقة صغيرة عسل، ثم القيام بعدها بعمل حمام الغرغرة الكلاسيكية لبضعة دقائق، لتستريحين من آلام التقرحات.

الجزر

للحصول على غسول فم تركيبته تعتمد على الجزر، فأنت بحاجة لقمم الجزر (الربيع الذي ينبت أعلى الجزر)، تقومين بسلقها في الماء النقي لمدة 10 دقائق، وبعد الغليان تسحب القمم منه، ويحتفظ بالماء من أجل المضمضة به في فترة الإصابة بتلك التقرحات.

الشاي الأسود

بعد شرب الشاي الأسود، قومي بوضع محتوى الكيس المبلل على التقرحات لبضع دقائق، فهو يحتوي على مادة العفص التي تساعد على تهدئة الألم وشفاء التقرح.

نبات القراص

قومي بغلي ملعقتين من نبات القراص في قدر من الماء، دعيه ليبرد وأزيلي النبات من القدر، ثم اغسلي فمك به 3 مرات في اليوم بعد فرك أسنانك.