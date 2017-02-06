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حامد: السادات زرع الإرهاب في مصر
وحيد حامد

حامد: السادات زرع الإرهاب في مصر

الإثنين، 6 فبراير 2017 08:00 م

 
كشف السيناريست وحيد حامد عن كواليس تأليف مسلسل “الجماعة”، قائلا إنه لم يكن لديه معلومات كافية عن جماعة الإخوان المسلمين، لكنه كان قد شاهد البلبلة التي أحدثوها أثناء حكمهم، الأمر الذي اضطره لعمل مسلسل “الجماعة” وكان سبب كتابة أسماء المراجع في التتر هو أن المسلسل عمل بحثي أكثر من عمل فني، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان له دور كبير في زراعة الإرهاب بعد إخراجه الإخوان من سجونهم وهم من قتلوه.

ولفت حامد، خلال ندوته بالقاعة الرئيسية بمعرض الكتاب في دورته الـ48، إلى أن الإخوان انتقدوه عقب عرض المسلسل رغم أنه ذكر حسنات حسن البنا وتغاضي عن بعض المساوئ، مؤكدًا أنه رد على مهاجميه ومنتقديه بأن “باب المحكمة مفتوح”، مشيرًا إلى أن الإخوان جماعة سياسية لها هدف سياسي تحت مظلة دينية.

وأضاف حامد أن الجماعة دائما على عداء مع كل الحكومات على مر العصور، عدا الحكومات الديكتاتورية مثل حكومة على ماهر وإسماعيل صدقي لأنها تخدم تلك الحكومات.

أما عن الجزء الجزء الثاني للمسلسل فقال إن أحداثه ستبدأ بوفاة حسن البنا وتنتهي بإعدام سيد قطب، ولن يتضمن مرحلة السادات لأنها تحتاح إلى وقت ومساحة كبيرة.

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