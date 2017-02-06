وزير العمل العراقي يبحث مع المستشار العمالي مستحقات العمالة المصريةالإثنين، 6 فبراير 2017 07:43 م
ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني مع المستشار العمالي في السفارة المصرية ببغداد محمد حسن ، مسيرة العلاقات العراقية المصرية وآلية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الوزير بحث مع المستشار محمد حسن موضوع مستحقات العمال المصريين وآلية صرفها عن طريق مصرف الرافدين العراقي كونه المخول الوحيد بصرف أجور العمال المضمونين عن طريق الحوالات.
وأضاف ان الوزارة مستمرة في تحويل مستحقات العمال المصرين ممن كانوا يعملون في القطاع الخاص عن طريق فرع مصرف الرافدين كونه مصرفاً سيادياً وحكومياً ويقدم مختلف الخدمات المصرفية على مستوى الوطن العربي.
من جانبه، أعرب المستشار محمد حسن عن الشكر للوزير العراقي على الجهود المبذولة من أجل تسوية المعاشات التقاعدية للمصريين وتسليمها لأصحابها.
يذكر أن وزارة العمل انجزت مستحقات المصريين العاملين في القطاع الخاص واكملت ملفات بحدود 350 متقاعدا وهي تواصل تحويل مستحقاتهم بناء على قرار مجلس الوزراء العراقي في عام 2013.
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