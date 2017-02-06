يشارك أطفال كورال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب في إحياء حفل افتتاح أوبرا بور سعيد غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مبنى الأوبرا بمدينة بور سعيد.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي -في تصريحات صحفية اليوم - أن مبادرة كورال أطفال مصر تأتى في إطار إيمان الوزارة بقيمة الفنون في تنمية الذوق وتهذيب الشخصية، موضحة أن الحفل الذي سيقام غدا في بورسعيد يعد ال16 لكورال أطفال مصر منذ إنشاء المبادرة وذلك بعد تميزهم في 15 حفلا سابقا بمشاركة عدد من كبار الفنانين المصريين والعرب،وكان آخرها احتفال عيد الشرطة نهاية الشهر الماضي بحضور رئيس الجمهورية.

ويشارك في الكورال 95 طفلا من أبناء مؤسسات الرعاية الموهوبين في الغناء والاستعراض والعزف على الآلات الموسيقية ويتضمن حفل الغد مجموعة من الأغاني الوطنية إضافة إلى أغنية من الأوبرا الإيطالية تم تدريب الكورال على أدائها بلغتها الأصلية.

جدير بالذكر أن مبادرة كورال أطفال مصر هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية واكتشاف المتميزين فنيا والعمل على تنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج.

وتهدف المبادرة أيضا إلى تغيير النظرة النمطية للمجتمع عن الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية نحو توفير المزيد من الثقة والأمان الاجتماعي لديهم وتقديم الدعم النفسي لهم والعمل على زيادة عدد الأطفال المشاركين لتوفير الاستدامة وكذلك المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي و الإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال المبدعين.