أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف ، لمناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد كوبلر في تغريده عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليومن الاثنين،أن الاجتماع تناول الدعم الإقليمي والدولي للعملية السياسية.

وكان كوبلر ، قد أكد أكثر من مرة أن الحكومة الروسية جزء من الحل السياسي في ليبيا، وقامت بدور كبير في التقريب بين الأطراف الرئيسة بالدولة.