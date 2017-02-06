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كوبلر يجري مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي بشأن ليبيا
مبعوث اﻻمم المتحدة الجديد الى ليبيا مارتن كوبلر

كوبلر يجري مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي بشأن ليبيا

الإثنين، 6 فبراير 2017 07:28 م
أ ش أ

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف ، لمناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد كوبلر في تغريده عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليومن الاثنين،أن الاجتماع تناول الدعم الإقليمي والدولي للعملية السياسية.
وكان كوبلر ، قد أكد أكثر من مرة أن الحكومة الروسية جزء من الحل السياسي في ليبيا، وقامت بدور كبير في التقريب بين الأطراف الرئيسة بالدولة.

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