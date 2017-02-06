

نفي محمد حجازى المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى، ما تردد بشأن تأجيل الدراسة بالجامعات، مؤكدا أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد مسبقا من قبل المجلس الأعلى للجامعات والذي يبدأ في 12 فبراير الجاري.

وأردف حجازى، أنه لا نية لتأجيل الدراسة عن موعدها المحدد، مشددآ على تحرى الدقة في تناول الأخبار بوسائل الإعلام المختلفة.

يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام نشرت خبر تأجيل الدراسة بالجامعات، مما أثار بلبلة في صفوف الطلاب.