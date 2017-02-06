زراعة القليوبية تنفي وجود أزمة في الأسمدة الشتوية للمحاصيلالإثنين، 6 فبراير 2017 07:15 م
نفى المهندس محمد كامل القائم بأعمال وكيل الزراعة بالقليوبية وجود أي أزمات في الأسمدة الشتوية الزراعية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه قد تم توريد ما يقرب من 18 ألف طن أسمدة خاصة بالمحاصيل الشتوية والبساتين ومحصول القمح.
وأكد في بيان اليوم الاثنين، أن عملية توزيع الأسمدة على المزارعين ستتم وفق الأسعار الجديدة بالنسبة لسماد اليوريا وهناك بعض الأسمدة تم وقفها لحين صدور تعليمات من الوزارة خاصة بأسعارها الجديدة، مشيرا إلى أنه لا توجد سوق سوداء داخل المحافظة ولكن يوجد محلات متعاقدة مع شركات أسمدة وملتزمة بالأسعار الحرة.
وناشد كامل المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جمعية زراعية تحجب الأسمدة عن المزارعين أو تأخيرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمزارعين وضرورة حل جميع مشاكلهم.
-
السيسي يؤازر الحضري ويندهش من «عكاز» مروان
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقبال بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم العائدة من الجابون وذلك بعد تحقيق المركز الثاني بالبطولة بعد الخسارة من الكاميرون في ...Mon, 06 Feb 2017 12:13:08 GMT
-
التموين: 300 مليون جنيه فارق نقاط الخبز في 5 أيامMon, 06 Feb 2017 11:56:31 GMT
-
الاحتياطي النقدي بالمركزي يتخطى 26 مليار دولار
واصل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعه لدى البنك المركزى المصرى، ليسجل في نهاية يناير الماضى ٢٦.٣٦٣.١ مليار دولار مقابل ٢٤.٢٦٥ مليار آخر ديسمبر الماضي، وفقًا لما ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
بالفيديو.. السيسي لـ«منتخب الفراعنة»: ارفعوا رأسكم.. وأنا اتألم لألمكم
وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحية إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، على وصوله إلى المباراة النهائية، ببطولة أمم أفريقيا، التي استضافتها الجابون، على مدار ...Mon, 06 Feb 2017 11:56:31 GMT
-
تأجيل الدراسة في مصر.. هل هي حقيقة أم شائعات؟! - محيط - MoheetMon, 06 Feb 2017 10:20:52 GMT
-
اليوم.. السيسي يستقبل «بعثة الفراعنة» في مطار القاهرة
ويستقبل السيسي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور عودتها من الجابون، عقب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إخلاء ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون - محيط
عرض برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي…Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
حيثيات سجن «إبراهيم سليمان» 3 سنوات
ودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية “سوديك” بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2015 بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد ...Mon, 06 Feb 2017 11:39:29 GMT
-
«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي
فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا. وكشف الخولي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، ...Mon, 06 Feb 2017 09:49:52 GMT