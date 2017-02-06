نفى المهندس محمد كامل القائم بأعمال وكيل الزراعة بالقليوبية وجود أي أزمات في الأسمدة الشتوية الزراعية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه قد تم توريد ما يقرب من 18 ألف طن أسمدة خاصة بالمحاصيل الشتوية والبساتين ومحصول القمح.

وأكد في بيان اليوم الاثنين، أن عملية توزيع الأسمدة على المزارعين ستتم وفق الأسعار الجديدة بالنسبة لسماد اليوريا وهناك بعض الأسمدة تم وقفها لحين صدور تعليمات من الوزارة خاصة بأسعارها الجديدة، مشيرا إلى أنه لا توجد سوق سوداء داخل المحافظة ولكن يوجد محلات متعاقدة مع شركات أسمدة وملتزمة بالأسعار الحرة.

وناشد كامل المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جمعية زراعية تحجب الأسمدة عن المزارعين أو تأخيرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمزارعين وضرورة حل جميع مشاكلهم.