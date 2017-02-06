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مرتضى منصور: تذاكر الأهلي لموقعة "السوبر" نفذت.. وعلاقة شيكابالا بالزمالك انتهت
مرتضى منصور

مرتضى منصور: تذاكر الأهلي لموقعة "السوبر" نفذت.. وعلاقة شيكابالا بالزمالك انتهت

الإثنين، 6 فبراير 2017 08:05 م
وكالات

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للمسئولين في دولة الإمارات، على حسن الاستقبال الذي قابلت به بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتواجدة حاليا في أبوظبي، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وقال مرتضى منصور - خلال تصريحات مساء اليوم - “أنا مندهش بشدة من جماهير الزمالك في الخليج، بعد أن علمت أن تذاكر الأهلي للمباراة نفذت بالكامل، بينما لم يباع من تذاكر مدرجات الزمالك سوى 60 % فقط، وهذا أمر لا يليق” .

وأضاف قائلا “أثق أن جماهير الزمالك ستزحف لشراء التذاكر ومساندة الفريق في السوبر، ولدي ثقة في أن تخرج المباراة على المستوى الذي يليق بأكبر ناديين في إفريقيا والشرق الأوسط” .

وعلق منصور على أزمة محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الذي استبعده الجهاز الفني من السفر مع بعثة القلعة البيضاء للإمارات.. وقال “ليس من حقي الاعتراض على اختيارات الجهاز الفني الخاصة بالفريق، لكن من حقي الاستفسار فقط عن أسباب منعه من السفر”.

وأضاف مرتضى منصور قائلا “عندما سألت، علمت أن شيكابالا تغيب عن التدريبات لمدة 29 يوما بدون مبرر حقيقي، وأنا قررت إحالته للتحقيق، وأعتقد أن علاقته بالزمالك انتهت بهذا التصرف”.

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