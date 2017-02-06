بنك مصر يساهم في إقامة أكبر مشروع للتطوير الحضاري بالإسكندريةالإثنين، 6 فبراير 2017 07:12 م
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية للمساهمة في إقامة مشروع التطوير الحضاري لمنطقة مأوى الصيادين (بشائر الخير 3).
وحسب بيان للبنك، فإن البروتوكول يتضمن قيام بنك مصر بالمساهمة بمبلغ 300 مليون جنيه لإقامة مشروع التطوير الحضاري لمنطقة مأوى الصيادين ونجع العرب بحي غرب الإسكندرية، وذلك تحت الاشراف الكامل للمنطقة الشمالية العسكرية وبالتنسيق مع كل من محافظة الإسكندرية وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يشمل المشروع الذى سيقام على 54 فدان التطوير العام وانشاء منطقة سكنية على مسطح 30 فدانا تضم عدد 4960 وحدة سكنية و مسطحات تجارية, بالإضافة الى اعمال الطرق والمرافق وانشاء منطقة تعليمية.
يأتي البروتوكول في اطار السياسة العامة للدولة التي تولي المواطن البسيط رعاية خاصة وتنشد توفير كافة سبل الحياة الكريمة له لتحقيق آماله وتطلعاته من خلال تطوير المناطق العشوائية.
ويحرص بنك مصر على جعل برامج التنمية الشاملة والرعاية المجتمعية أحد اهم أهدافه الأساسية لخلق قيمة مضافة تساعد في تنمية المجتمع المصري، فقد قام البنك بالمشاركة في مشروعات تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات وذلك بالعديد من القرى لتحسين نوعية الحياة للسكان في هذه المناطق من خلال تطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتحسين البنية التحتية للمنازل الغير صالحة للسكن وتوصيل المياه وتنفيذ قوافل طبية لخدمة أهالي القرى.
ويسعى البنك دائما إلى ان يكون مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة بجميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع و بناء مصر وتنمية الانسان.
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