قال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان إنه جار تنفيذ 9 مشروعات مياه شرب جديدة بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة مليار و90 مليون جنيه تبلغ طاقتها الإنتاجية 173 ألف م3/يوم.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول لإنشاء محطتين مياه مدمجة بقرية “المجد” بمركز الرحمانية وقرية “راس كاوتش” بمركز كفر الدوار بقيمة 60 مليون جنيه، وكذلك توقيع بروتوكول لإنشاء توسعات محطة صرف صحي “إدكو” بتكلفة 170 مليون جنيه، بحضور اللواء سيد العشري رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

وأضاف أنه جار تنفيذ 128 مشروع صرف صحي بقرى المحافظة في خطة 2016/ 2017 تبلغ تكلفتها مليار و450 مليون جنيه؛ ليصل إجمالي القرى المخدومة بالصرف الصحي بنطاق المحافظة 193 قرية.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة تنفيذ تلك المشروعات والالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة في المناطق النائية وأطراف المحافظة التي تعاني من ضعف ونقص في مياه الشرب.