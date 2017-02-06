نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإهدار جامعة القاهرة 4 ملايين جنيه نتيجة وقوع مخالفات مالية في الصناديق الخاصة بكلية طب القصر العيني.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، أنه قام بالتواصل مع جامعة القاهرة، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أن هذه المخالفات وقعت منذ أكثر من 3 أعوام ونصف في عهد إدارات سابقة للجامعة وكانت قد وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2011 – 2013.

وأوضحت الجامعة أنه منذ تولي الدكتور جابر نصار، رئاسة الجامعة في 1 أغسطس 2013 وحتى الآن، لم يحدث أن وردت إلى الجامعة أية مخالفات في تقارير من أي جهة رقابية لا في كلية الطب أو في غيرها من الكليات، أو في إدارة الجامعة.

كما أضافت الجامعة، أنه في عهد إدارتها الحالية قامت بعملية إصلاحات مالية وإدارية، شهد لها الجميع وأدت إلى تحول الجامعة من جامعة مديِِِِِِنِة إلى جامعة لديها وفورات مالية، وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه مكنتها من الإنفاق على ملفاتها سواء، إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير المستشفيات القائمة، أو صيانة مباني، أو إقامة منشآت تعليمية، لتصبح جامعة القاهرة نموذجاً يحتذى به.

وشددت الجامعة على أنها تتعاون مع المؤسسات الرقابية نحو منظومة إدارية تكافح الفساد وتؤسس لمبدأ الشفافية والنزاهة، وفي النهاية ناشدت الجامعة الجميع بتوخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره، بما لا يؤثر على سمعتها التي اكتسبتها داخل مصر وخارجها، وبما يمثل إضافة للتعليم الجامعي في مصر بوجه عام.