شهد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين ، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ويمثلها الدكتور محمود حسين القائم بعمل رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وذلك بمقر الوزارة.

وتتضمن بنود البروتوكول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بتنفيذ ما يسند إليها من خلال كل من محافظتي كفرالشيخ والبحيرة من دراسات جيوتقنية إقليمية باستخدام المرئيات الفضائية ذات الدقة المناسبة لنوع الدراسة وأيضا أعمال التصوير الجوة والمسح الجوة بالليزر.

كما تقدم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد من خلال البروتوكول المساعدة اللازمة لتطوير نظام معلوماتي جغرافي للتنوع البيولوجي بمختلف مراكز المحافظتين.

يأتي ذلك ضمن الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة لمساعدة المحافظتين في دراسات استخدامات الأراضي للتنمية المستدامة ودراسات تقييم التربة والاستصلاح الزراعي وتقييم الخامات والثروات المعدنية ودراسات المياه الجوفية وكذلك تحديد المخاطر الجيولوجية والطبيعية التي يحتمل أن تتعرض لها وتحديد الأماكن والمنشآت العشوائية المعرضة للمخاطر، إلى جانب رصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها بهما.

كما تستفيد محافظتي كفر الشيخ والبحيرة من الدراسات التخطيطية التي تعدها الهيئة لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمران ورصد التعديات على أراضيهما وإنتاج خرائط استثمارية لكافة المجالات وخاصة للأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكي والبحيرات بالمحافظتين ويتضمن ذلك دراسة المشاكل التي تعترض عملية التنمية المستدامة لبحيرتي البرلس وإدكو وتقديم الحلول المقترحة للنهوض بهما.

وتقدم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد من خلال البروتوكول المساعدة اللازمة لتطوير نظام معلوماتي جغرافي للتنوع البيولوجي بمختلف مراكز المحافظتين.