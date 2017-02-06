قامت السلطت الليبية ” فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية توكرة ـ المقرون” بترحيل 42 مهاجرًا غير شرعي، إلى منفذ مساعد البري ، كما رحَّل عددًا آخر إلى مدينة سبها.

وقال المكتب الإعلامي توكرة – المقرون، اليوم، إن عدد المرحَّلين ال 42 من بعض الدول العريية والأفريقية ،مؤكدا أن خمسة من المرحَّلين مصابون بمرض فقدان المناعة «الإيدز».