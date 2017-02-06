اعتمد محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإعدادية والابتدائية، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 91.5 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 88.90 %، كما بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي لمدارس الصم والبكم 100%.

من جانبه، قال عطا خليفة وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إن إجمالي المتقدمين للامتحانات في الشهادة الابتدائية بلغت 28 ألفا حضر منهم 27 ألفا و417 طالبا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 21 ألفا و510 حضر منهم 21 ألفا و200 طالب وطالبة.