 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 05:57 مساءً
روابط سريعة
اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإعدادية والابتدائية
إسماعيل عبد الحميد طه - محافظ دمياط - دمياط

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإعدادية والابتدائية

الإثنين، 6 فبراير 2017 06:56 م
محيط: أ ش ا

اعتمد محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإعدادية والابتدائية، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 91.5 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 88.90 %، كما بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي لمدارس الصم والبكم 100%.

من جانبه، قال عطا خليفة وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إن إجمالي المتقدمين للامتحانات في الشهادة الابتدائية بلغت 28 ألفا حضر منهم 27 ألفا و417 طالبا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 21 ألفا و510 حضر منهم 21 ألفا و200 طالب وطالبة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3