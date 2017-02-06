تداولت مواقع التواصل الاجتماعي و الاخبارية، 6 أخبار أثارت جدلا في الشارع المصري، لذلك حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على توضيح كافة الشائعات التي روجت خلال فترة 29 يناير حتى 6 فبراير 2017.

تعرف عليهم :

• وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى, والتعليم العالي: لا نية لتأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، سواء في المدارس أو الجامعات, وأن الدراسة سوف تنطلق في موعدها 11 فبراير الجاري.

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تنفي زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في البناء. الدولة تتحمل فروق أسعار تلك الوحدات السكنية, حيث تم تثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة, كما كان معلن عنه من قبل.

• وزارة الصحة والسكان: ليس لدينا أي مشتقات دم ملوثة أو حامله لأي فيروسات، ونحرص على سلامة وصحة جميع المرضى على حد سواء دون تمييز.

• جامعة القاهرة:

- واقعة إهدار 4 ملايين جنيه نتيجة مخالفات مالية في الصناديق الخاصة بطب القصر العيني، حدثت منذ أكثر من 3 أعوام ونصف في عهد إدارات سابقة للجامعة.

- قمنا بعملية إصلاحات مالية وإدارية, شهد لها الجميع وأصبح لدينا وفورات مالية, وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه.

- لم نرسل أي مخطوطات نادرة إلى مركز خاص بالإمارات, ولم نبرم أية اتفاقيات مع أي جهات، سواء خارجية أو داخلية بصدد أي مخطوطات أو كتب.

• وزارة البيئة : «محمية نبق» بشرم الشيخ من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تَملُّكها بأي شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور.