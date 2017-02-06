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الإثنين 6 فبراير 2017 06:00 مساءً
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الأربعاء.. حلقة نقاشية ثقافية حول «التعليم المعماري والتنمية»
المجلس الاعلى للثقافة

الأربعاء.. حلقة نقاشية ثقافية حول «التعليم المعماري والتنمية»

الإثنين، 6 فبراير 2017 06:43 م
محيط: أ ش ا

يقيم المجلس الأعلى للثقافة يوم الأربعاء حلقة نقاشية ومعرضاً تحت عنوان “التعليم المعماري والتنمية والتحديات القومية المعاصرة”، والتي تنظمها لجنة العمارة بالمجلس ومقررها سيد التوني.

وتتناول الحلقة تجربة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، ويقام المعرض بالبهو الرئيسي لمدة أسبوع.

ويُدير الحلقة أيمن ونس، ويُشارك فيها هابي حسنى وسيتم عرض نماذج مختارة من مشروعات التخرج والتحديات القومية المعاصرة، بمشاركة أوائل خريجي الدفعات الأحدث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب من المداخلات والتساؤلات.

من جهة أخرى، ألغيت ندوة التعاون المصري الصيني في مجال النشر، الذي كان من المفترض أن تعقد ظهر اليوم بقاعة صلاح عبد الصبور، في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ 48، بحضور عدد من المترجمين والناشرين المصريين والصينيين.

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