وكالة الأونروا: الانتهاء من إعادة إعمار 172 منزلا مدمرا بشكل كلي في غزة

أفادت وكالة ” الأونروا “، بأنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 172 منزلا مدمرا بشكل كلي، ومن أعمال الإصلاحات لـ 2,029 منزلا متضررا في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن ذلك وفقا لاحصائية منظمة دولية خاصه بآخر مستجدات الوضع الطارئ في قطاع غزة، خلال النشاطات في ديسمبر 2016،

وقالت ، إنه تم صرف الدفعة الأولى لفئة المنزل المدمرة بشكل كلي لـ240 عائلة لاجئة والذين حصلوا على موافقة من آلية إعادة إعمار غزة في ديسمبر 2016.

وأشارت إلى أن إجمالاً صرفت الأونروا حوالي 13.5 مليون دولار كمساعدات إعادة إعمار وإصلاحات للمساكن، وتضمن المبلغ: لإعادة الإعمار: 4,316,320 دولارا. ولأعمال الإصلاحات: 5,758,840 دولارا.