تنطلق بمحافظة قنا يوم الثلاثاء فعاليات مهرجان اللجنة الأوليمبية المصرية تحت شعار “المرأة والسلام” بمشاركة 300 سيدة وفتاه يتقدمهن الدكتورة ميرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأولمبية ومقرر المجلس القومي للمرأة بقنا ومديرية الشباب والرياضة؛ وذلك من منطلق فكر اللجنة أن الرياضة تسهم في خلق السلام النفسي والسلام الأسري والمجتمعي.

وقالت حسنين إن المهرجان سيشمل العديد من المنافسات الرياضية تبدأ بمسيرة للمشاركات من الفتيات والسيدات لمسافة 2 كيلومتر تبدأ من أمام مبني المحافظة مرورا بكورنيش النيل ووصولا للصالة المغطاة، وسيتضمن عدة منافسات رياضية وهي العدو وتنس الطاولة وكرة القدم الخماسية الي جانب فلكلور “التحطيب” الذي يعد أبرز وأقدم رياضة عرفها الصعيد ويتخلله عروض للفنون الشعبية.

كما ستعقد على هامش المهرجان ندوة تثقيفية تحمل عنوان المهرجان “المرأة والسلام” يتم خلالها تعريف المرأة التي تعد عماد المجتمع وأحد أركان الأسرة بأهمية الرياضة كأداة للاهتمام بالصحة والحالة البدنية وتشكيل الاتجاه التربوي نحو تعديل السلوك الاجتماعي نحو الأفضل إضافة إلى تعريف السيدات أهمية الرياضة كوسيلة لمحاربة الأمراض والشيخوخة وسيتم توزيع الجوائز علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

ومن جانبه، وجه محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان الشكر لإدارة اللجنة الاوليمبية وحرصها علي أن تصل إلى عمق الصعيد لتشارك سيدات وفتيات أهل الصعيد خاصة أن محافظة قنا بها أول نادي يحمل اسم الفتيات ويتضمن حزمة من الأنشطة الرياضية خاصة بالفتاة القنائية وخاضت من خلاله بطولات شتي في عدة مجالات ، وهو ما يؤكد أن الرياضة خير سفير لبناء المجتمعات وتنميتها لاسيما أن المرأة لا تعد نصف المجتمع بل كل المجتمع.

وعلى صعيد آخر .. عقد محافظ اليوم اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، حيث شهد عرض ما يزيد على 420 طلبا ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراض وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحي، مياه) والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وأعطى المحافظ تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.