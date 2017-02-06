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اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الغد في دور الـ16 لكأس مصر
كاس مصر - كأس مصر

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الغد في دور الـ16 لكأس مصر

الإثنين، 6 فبراير 2017 06:33 م
وكالات

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مباراتي الشرقية مع طلائع الجيش، ووادى دجلة مع طنطا اللتان ستقامان غدا الثلاثاء فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يدير لقاء الشرقية وطلائع الجيش الحكم سعيد حمزة حكما للساحة ويعاونه الثنائى علاء عبد الباسط وأحمد مشرف مساعدين وهشام توفيق حكما رابعا.

وسيدير مباراة وادى دجلة وطنطا محمد سلامة حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد بكر وعدى عيد مساعدان وعلى الكيكى حكما رابعا.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت الدفع بعدد من الوجوه الجديدة فى مباريات كأس مصر خلال الادوار التمهيدية، وذلك لإتاحة الفرصة لمن ينجح منهم فى الظهور بمباريات الدور الثانى للدورى الممتاز، التى من المقرر أن ينطلق فى 13 فبراير الجارى، عقب مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل بالإمارات بقيادة طاقم حكام أجانب.

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