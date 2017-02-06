كشفت جامعة الإسكندرية عن الإحصائية الأخيرة بشأن انقلاب حافلة بطلاب الجامعة على طريق نوبيع، وصل عدد المصابين حالة، موضحة أنه تم خروج 30 حالة منها بعد تلقي العلاج الطبي والجراحي اللازم من الأطباء المتخصصين وفق أعلى مستويات الخدمة العلاجية والجراحية، واستقرار حالتهم الصحية.

واشارت الجامعة في بيان صادر اليوم، أن من بين هذه الحالات ثلاث حالات خرجت بناء على طلب ذويهم ومسئوليتهم الشخصية، متابعة بأن مستشفى طوارئ سموحة بها 5 حالات من بينهم حالة واحدة بالعناية المركزة كانت تعاني كسورا في الضلوع والترقوة وكدمة بالرئة اليسرى، بالإضافة إلى 4 حالات سيتم إجراء جراحة تثبيت فك، وأخرى جراحة تجميل في الوجه لها عند تحسن نسبة الهيموجلوبين لديها، والحالتان المتبقيتان في مرحلة النقاهة والمتابعة بعد أن أجريت لهما جراحات عظام.

وأوضحت الجامعة أن الحالات الثلاث المتبقية بالعناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والتي تعذر نقلها طبيا بالطائرة فإن حالتهم مستقرة نسبيا، وسيتوجه فريق طبي من كلية طب الإسكندرية بالطائرة إلى شرم الشيخ بناء على تنسيق مسبق مع إدارة مستشفى شرم الشيخ والفريق المعالج، حيث كان من المقرر ذهابهم فور وقوع الحادث إلا أن الفريق الطبي بشرم الشيخ طلب إرجاء زيارتهم وحضورهم بعد غد الأربعاء للمتابعة وتقييم الحالات الثلاث.

وأكدت جامعة الإسكندرية إدراك مسئوليتها تجاه هذا الحادث الأليم وفداحته للجامعة ولأسر الضحايا والمصابين. وتهيب الجامعة بالمجتمع السكندري وأجهزة الإعلام تحري الدقة فيما ينشر أو يذاع بشأن هذا الحادث، وأن يستقوا بياناتهم من إدارة جامعة الإسكندرية التي تتولى إصدار بيانات متتابعة عن كافة المصابين في مستشفى الطوارئ بسموحة ومستشفى شرم الشيخ الدولي، علما بأن الجامعة لم تأل جهداً منذ وقوع الحادث، وأدارت أزمته بكل شفافية ومصداقية.

وتتقدم جامعة الإسكندرية بأخلص آيات الشكر والتقدير لكل من مد لها يد العون فى هذا الحادث الجلل، وتدعو الله أن يحفظهم جميعا ويجنبهم كل مكروه.