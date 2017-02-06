البحث العلمي يطلق أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصةالإثنين، 6 فبراير 2017 06:34 م
إفتتح صباح اليوم الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي و البحث العلمي ،و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا ،و الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الالكترونيات، إنطلاق فرع حاضنة تكنولوجية جديدة تستهدف أصحاب الابتكارات ؛تحمل إسم “طريق” متخصصة في مجال صناعة الالكترونيات بمقرمعهد بحوث الالكترونيات الذي يتولي الإشراف الفني ،و مموله من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق” ، و بذلك يصل عدد فروع الحاضنات إلي 15 فرع لتغطي كافة أنحاء الجمهورية (قنا – سوهاج – السويس – طنطا – دمياط – الإسكندرية – القاهرة) ليصل عدد الشركات الناشئة 33 شركة تكنولوجية ناشئة ، ليبلغ إجمالي الدعم المقدم من الأكاديمية ما يقرب من 28 مليون جنيه مصري .
ويأتي ذلك في إطار سياسة أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا لمناقشة التحديات التي تواجه شباب مصر و إنشاء حاضنات تكنولوجية في مجالات مختلفة مثل مجال النسيج ،و صناعة الاثاث ،و مجال التعليم و الوسائط المتعددة و الموضة و التصميم و الحرف لايدوية و التراثية ،حيث يهدف برنامج “انطلاق” إلي إنشاء شبكة من الحضانات التكنولوجية المتخصصة و تجميع الجهود مع بعضها البعض بدل عمل كل جهة علي حدا (كلا في جزر منعزلة ) ، حيث تعاونت الأكاديمية مع عده جامعات (كجامعة الأزهر بمحافظة قنا – جامعة السويس – و جامعة طنطا – و جامعة دمياط ) ،إلي جانب التعاون مع عدة وزارات (الاستثمار- الصناعة و التجارة )، و مؤسسات المجتمع المدني ( مصر الخير – جمعية إتصال ) ، و في القطاع الخاص تعاونت الأكاديمية مع (نهضة مصر – IT WORX ) ،و إتحاد الصناعات المصرية (غرفة صناعة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ) ،بالإضافة إلي التعاون مع المعاهد و المراكز البحثية (معهد بحوث الالكترونيات )؛ لتصبح ” انطلاق ” أكبر مظلة لإنشاء و إدارة الحاضنات التكنولوجية في منظومة ريادة الأعمال و الابتكار بحيث تغطي أقاليم مصر المختلفة بحلول 2018 ،و تكون قادرة علي تحويل الأفكار و الابتكارات و مخرجات البحوث إلي شركات تكنولوجية ناشئة قادرة علي المنافسة الإقتصادية و التكنولوجية و منتجاتها ذات قدرة تنافسية تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي و تنمية الشباب رواد الأعمال واكتشاف الأفكار الخلاقة واحتضان أصحابها من الشباب .
و الجدير بالذكر أن حاضنة “طريق” تعد أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الالكترونيات، لدعم أصحاب الابتكارات و الشركات الناشئة في مختلف مجالات الالكترونيات و تطبيقاتها مع التركيز علي الأفكار و المشروعات ذات الأهداف الاستراتيجية و العائد المباشر علي الاقتصاد القومي ،و من ضمن هذة المجالات علي سبيل المثال لا الحصر ( الطاقة الجديدة و المتجددة ،و المستشعرات الذكية ،و تحديات البيئة و الغذاء) .
كما تستهدف “طريق” حل المشاكل و التحديات الصناعية القائمة فعليًا ،و ذلك من خلال تلقي المشاكل من الجهات الصناعية ورواد الصناعة في مصر ؛ و ايجاد حلول لها عن طريق الافكار الابتكارية المتقدمة .
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