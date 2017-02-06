قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد نقل مدير مدرسة ابتدائية وسكرتيرها والاداري بها واحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم لسماحهم بدخول قافلة طبية للمدرسة الحكومية لا جراء “عمليات حجامة” للأهالي دون تصريح.

وكانت جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية بقرية عمريط بمركز أبوحماد قد استضافت قافلة طبية تابعة لمنظمة العدل المصرية لحقوق الانسان تضم اساتذة في مجال الطب البديل لتوقيع الكشف الطبي على اهالي القرية واجراء عمليات الحجامة والعلاج الطبيعي.

وقامت الجمعية باستضافة القافلة في مبنى مدرسة حكومية للتعليم الاساسي لإجراء تلك العمليات مستغلة فترة اجازة نصف العام.

لكنه تم ابلاغ فريدة مجاهد وكيل اول وزارة التربية والتعليم والتي قررت تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وعندما ثبت صحتها أعدت مذكرة بذلك وتم رفعها لمحافظ الشرقية الذي قرر استبعاد مدير المدرسة وسكرتيرها وكبير باحثين بها من مدرستهم ونقلهم الى ادارات تعليمية بههيا وبلبيس والقرين واحالتهم للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق معهم بتهمة استغلال مباني حكومية في اعمال غير مسموح بها.