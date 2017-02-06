نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتأجيل بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات لأول شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني سواء في المدارس أو الجامعات، وأنه سوف ينطلق في موعده 11 فبراير الجاري.

وأضاف البيان أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لا توجد أي أسباب تستدعي تأجيل الدراسة، حيث أوشكت الوزارة على الانتهاء من طباعة الكميات المطلوبة من كتب “التيرم” الثاني، إضافة إلى ‏قرب انتهاء أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس، مشيرة إلى أنه من المتوقع انتهاء المؤسسات من طباعة الكتب والكميات المطلوبة، والتي وصلت إلى 70 مليون نسخة، يوم الخميس المقبل، حيث أن الوزارة تعمل على توريد كافة الكميات والأعداد التي يتم الانتهاء من طباعتها إلى مخازن الوزارة بفيصل وأكتوبر، وعلى الفور تقوم المديريات بتسليمها للمدارس والإدارات التعليمية المختلفة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.‏