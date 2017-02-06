وزير الاوقاف على رأس قافلة دعوية بمحافظة بنى سويفالإثنين، 6 فبراير 2017 06:19 م
تنطلق يوم الجمعة القادم قافلة دعوية الى محافظة بني سويف وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات مصر.
وذكر بيان لوزارة الاوقاف اليوم لاثنين، أن القافلة تضم نخبة متميزة من شباب علماء الأوقاف على رأسهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الشيخ عبد الفتاح عبيد بمسقط رأسه بقرية صفط راشين ،مركز ببا بمحافظة بني سويف.
ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز على معاون رئيس القطاع الديني – بمسجد (أبو بكر الصديق، السلخانة، مركز ناصر)، ويخطب الدكتور محمد عزت محمد الباحث بالإدارة العامة لبحوث الدعوة بمسجد (الشاذلي، الشنوية، بمركز ناصر) وسيكون موضوع الخطبة القادمة عن: (فروض الكفايات ودورها في تحقيق التوازن المجتمعي).
كما سيتم افتتاح ثلاثة مساجد ببعض مدن محافظة بنى سويف ويلتقى علماء القافلة مع المواطنين للرد على اسئلتهم واستفساراتهم الدينية .
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