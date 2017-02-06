القاهرة .. تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا أولى جلسات الدعوى المقامة للطعن على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

القاهرة .. يدشن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام خطة إنقاذ وتطوير شركة الحديد والصلب غدا الثلاثاء في أول زيارة له للشركة بعد إرجائها من يوم الأحد الماضي.

القاهرة .. يبدأ مركز بداية التابع للهيئة العامة للاستثمار غدا الثلاثاء، ولمدة يومين ورشة عمل حول إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر المركز بمدينة نصر، وذلك في إطار سعي المركز لتنمية خدمات الأعمال التي يقدمها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع خبراء مركز القاهرة لقياسات التنمية.

القاهرة .. تعقد غدا بمعرض الكتاب الدولي ندوة حول “الأزهر ودوره في صناعة الشخصية المصرية من 2011 وحتى اليوم “

مطروح .. يوقع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، غدا الثلاثاء، العقود النهائية لـ 3 مشروعات استثمارية سياحية وعمرانية كبرى، بقيمة 2 مليار جنيه، وذلك استكمالا لعقود المشروعات التي تم توقيعها كنتاج للمؤتمر الاقتصادي الأول الذي عقد بمطروح في شهر أكتوبر 2015، ليصل عدد المشروعات الاستثمارية التي تم توقيع عقودها النهائية ويتم البدء في تنفيذها إلى 20 مشروع بتكلفة استثمارية 120 مليار جنيها.

القاهرة .. تنظم غرفة القاهرة التجارية غدا الثلاثاء، ندوة تتضمن ورشة عمل لمناقشة سبل التحول إلى الإضاءة الموفرة بالقطاع التجاري تماشيا مع خطة الدولة.

القاهرة .. تعقد لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة اجتماعًا موسعًا، بحضور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية غدا الثلاثاء.

القاهرة .. يستضيف غدا الثلاثاء جاليري النيل بالزمالك معرضًا للفنانة التشكيلية الكويتية منى الدويسان، تحت عنوان «فارس الشرق»، ويستمر المعرض حتى 23 فبراير الجاري بجاليري النيل.

القاهرة .. يقام حفل توقيع كتاب “سيدنا” للدكتور محمد أمين عبد الصمد، الذي يحتوي على مسرحيتين له هما “حوحو ملكًا” و”سيدنا”، بمقر اتحاد الناشرين العرب بجوار مقر إصدارات الهيئة العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في تمام الثالثة مساء غد.

دمياط .. يضع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، غدا الثلاثاء، حجر أساس لبناء مدرستي الإمام محمد عبده الابتدائية، والإمام مالك بإدارة دمياط التعليمية .

القاهرة .. تعقد اللجنة المنظِّمة لبطولتي العالم لسيدات الاسكواش، وبطولة الجونة الدولية المفتوحة رجال، مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء ، بفندق “فيرمنت نايل سيتي”، للإعلان عن تفاصيل البطولتين، بالإضافة للإعلان عن انطلاق واستضافة بطولة الأساتذة المفتوحة لكبار السن التي تُقام لأول مرة في الجونة، على هامش بطولتي العالم والجونة الدولية المفتوحة.

القاهرة.. تناقش الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة د.محمود عبد المقصود في اجتماعها غدا الثلاثاء، الآثار المترتبة المترتبة على الإضراب الذي تدعوا إليه النقابة العامة للصيادلة، والآثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى متابعة تفعيل إنشاء شعب أصحاب الصيدليات بالمحافظات.

القاهرة .. تستقبل جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى رئيس الجمعية غدا الثلاثاء، وفدا من جمعية التنمية الكورية لرجال الأعمال لبحث التعاون المشترك بين القطاعي الخاص المصري والكوري من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعتين بحضور يون سون جو، السفير الكوري بالقاهرة والمستشار التجاري الكوري بالسفارة.

المنصورة .. يستقبل حسام الدين إمام محافظ الدقهلية في التاسعة والنصف من صباح غد المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم في إطار لقاء مفتوح بحضور القيادات التنفيذية والمحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

المنصورة .. تبدأ فى السادسة من مساء غد احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومى حيث يتوجه المحافظ حسام الدين امام إلى ميدان السادس من أكتوبر - وسط مدينة المنصورة - حيث يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء ويقوم بإيقاد الشعلة إيذاناً ببداية الاحتفالات و يعقب ذلك حضور العرض الفني الذي يقيمه قصر ثقافة المنصورة ويتضمن ( أوبريت بعنوان طريق النصروفقرات موسيقية وغنائية واستعراضية ) بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة .

المنصورة .. تنظم الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالدقهلية في العاشرة من صباح غد ندوة للمزارعين بالحقول الإرشادية بمركز السنبلاوين للتعريف بالتوصيات الضرورية والخاصة بمحصول القمح .