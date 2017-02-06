قال طارق عادل السفير المصري لدى الإردن ، إن العمالة المصرية في الأردن تمثل أولوية كبيرة ومتقدمة جدا لمصر، والتي يقدر حجمها بحوالي 750 ألف عامل، وهذه العمالة موجودة منذ عقود طويلة.

وأعرب خلال تصريحات صحفية، عن تفهم الرغبة الأردنية الحالية في تنظيم سوق العمل، داعيا إلى أن تكون النظرة للعامل المصري في الأردن نظرة خاصة، وتتعدى مجرد نظرة من الناحية التنظيمية، وأن تكون النظرة للعامل المصري بها بعد سياسي وتقدير للعلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن السفارة المصرية بعمان على تواصل باستمرار مع وزارة العمل ووزارة الداخلية، وهناك قنوات مفتوحة، لمعالجة وتسهيل ما قد ينشأ من وقت لآخر من مشكلات.

وطالب السفير في كل مرة بفتح باب التصويب للعمالة المصرية، والعمالة بصفة عامة، في الأردن، لأن التصويب هو أول إجراء يجب أن تقوم به لغايات تنظيم سوق العمل بالأردن.

وكان مجلس الوزراء الإردني، اصدر قرار ينص على ” بضرورة بموجب النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل أو عن تجديده لسنة كاملة، أو أى جزء من السنة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهنى والتقنى ودعم القطاع الزراعى من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي.

وينص النظام على أنه يستوفى من صاحب العمل فى القطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 دينار، كرسم عن تصريح العمل المؤقت الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر.