قدم محمد حسين عبد الهادي، منسق حركة تمرد القاهرة، الشكر لمنتخب مصر علي ماقدموا من جهد مابذول في كاس الامم الافريقية .

وقال حسين إن المنتخب ساعد في إدخال السرور على المصريين، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها الشعب، معبرا عن سعادته وامتنانه للرأيس عبد الفتاح السيسي علي استقبال منتخب مصر اليوم مؤكدا على أنه رفع من الروح المعنوية من الروح المعنوية للمنتخب