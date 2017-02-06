اورنچ داتا تحصل على شهادتي الـ ISO 14001 في مجال الإدارة البيئيةالإثنين، 6 فبراير 2017 06:18 م
استمرارا لمسئوليتها الاجتماعية والبيئية والتي حرصت على الاهتمام بها منذ انشاءها في مايو 1998 ، أعلنت اورنچ داتا عن حصولها علي شهادتي الـ ISO 14001 والـ OHSAS 18001 ، ويأتي ذلك تتويجاً للجهود المبذولة لتطوير الاداء على مدار السنوات القليلة الماضية والذي يمتد لنطاق الإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية للشركة حيث تم ادخال العديد من التحديثات على جميع انشطة ومباني ونظم تشغيل الشركة الجديدة والتي ثم وضعها تحت الاختبار والمراقبة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات شهادتي الـ ISO 14001 والـ OHSAS 18001.
واعرب جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لاورنچ مصر عن سعادته بحصول اورنچ داتا على هذا الاعتراف الدولي ، وقال:” إننا فخورون بالحصول على هذه الشهادات حيث قامت الشركة بتسخير كل الجهود والطاقات لاجتياز الاختبارات ، مشيراً الى ان الحصول على شهادتي الـ ISO 14001 والـ OHSAS 18001 يضع إجراءات صارمة فى كل ما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة ، وضمان مستوى عالمي من الجودة لعملائها ، فمن شأن هذه الشهادة أن تساعد الشركة على تحسين الأداء وزيادة كفاءة الانتاج وتقديم افضل الخدمات للعملاء”.
أضاف :”أن موظفي اورنچ داتا يتعرضون للعديد من المخاطر اثناء أداء عملهم خاصة اثناء التركيبات الخارجية والتي تستدعى مراعاة نظم امان صارمة للحفاظ على سلامتهم و سلامة الجمهور، لذلك كان الالتزام بشروط شهادات البيئة والصحة و السلامة المهنية من اولويات شركة اورنچ “.
وفي نفس السياق، أكدت رنا عبادى نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع العلاقات التنظيمية والخدمات الدولية ” أن حصول اورنچ على هذه الشهادات يؤكد استمرار الشركة في المراقبة الدقيقة لنظم الامان وشروط البيئة والصحة والسلامة المهنية والتطوير المستمر في هذا المجال مستخدمين أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا للحفاظ علي الصحة والسلامة ” .
جدير بالذكر أن اورنچ مصر (موبينيل سابقا) كانت اول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا تحصل على شهادة الــ ISO 14001 عام 2001، و كان ذلك اقرار من الجهات الدولية بأن اورنچ مصر تتطبق نظام ادارة بيئي فعال هدفه الرئيسي حماية البيئة و المحافظة على الموارد الطبيعية و الإقلال من استهلاك الطاقة.
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