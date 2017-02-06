سفير مصر بعمان: 650 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدينالإثنين، 6 فبراير 2017 06:16 م
قال سفير مصر لدى الأردن طارق عادل، إن حجم التبادل التجاري بين البلادين وصل إلى 650 مليون دولار وهو ما لا يرتقي للتقارب السياسي وأن الإمكانات تفوق هذا بكثير، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لا يرقى لمستوى التقارب السياسي بين البلدين، وأنه سيسعى للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية سواء بحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة.
وأكد في مقابلة مع صحيفة “الدستور” الأردنية اليوم الاثنين أن العلاقات الأردنية المصرية نموذج يحتذى في العلاقات الثنائية بين الدول، معتبرا أنها تجاوزت أشكال الوصف التقليدية لما تتسم به من عمق ومتانة في المجالات كافة.
وأضاف إن العلاقات الأردنية المصرية علاقات نموذجية في العلاقات العربية العربية، من حيث التوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف الموجودة بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال لقاءاتهما المشتركة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المختلفة والتعاطي معها، وكان آخر هذه الزيارات زيارة الملك عبدالله الثاني إلى مصر في أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية هي أقدم لجنة عليا مشتركة في الوطن العربي وأول لجنة عربية أيضا، ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع للجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات اللجنة نهاية فبراير الجاري وستعقد في القاهرة لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا.
-
مشاهد من الاستقبال.. السيسي يؤازر الحضري ويندهش من «عكاز» مروان
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقبال بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم العائدة من الجابون وذلك بعد تحقيق المركز الثاني بالبطولة بعد الخسارة من الكاميرون في ...Mon, 06 Feb 2017 12:13:08 GMT
-
حيثيات سجن «إبراهيم سليمان» 3 سنوات
ودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية “سوديك” بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2015 بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد ...Mon, 06 Feb 2017 11:39:29 GMT
-
«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي
فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا. وكشف الخولي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، ...Mon, 06 Feb 2017 09:49:52 GMT
-
الاحتياطي النقدي بالمركزي يتخطى 26 مليار دولار
واصل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعه لدى البنك المركزى المصرى، ليسجل في نهاية يناير الماضى ٢٦.٣٦٣.١ مليار دولار مقابل ٢٤.٢٦٥ مليار آخر ديسمبر الماضي، وفقًا لما ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
بالفيديو.. السيسي لـ«منتخب الفراعنة»: ارفعوا رأسكم.. وأنا اتألم لألمكم
وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحية إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، على وصوله إلى المباراة النهائية، ببطولة أمم أفريقيا، التي استضافتها الجابون، على مدار ...Mon, 06 Feb 2017 11:56:31 GMT
-
تأجيل الدراسة في مصر.. هل هي حقيقة أم شائعات؟!Mon, 06 Feb 2017 10:20:52 GMT
-
اليوم.. السيسي يستقبل «بعثة الفراعنة» في مطار القاهرة
ويستقبل السيسي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور عودتها من الجابون، عقب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إخلاء ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون
عرض برنامج ” كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي كأس الأمم ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
دبابات إسرائيلية تقصف غزة ردا على سقوط صاروخ
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دبابات تابعة له أطلقت النار على موقع لحركة “حماس” شمال غزة، ردا على سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل صباح اليوم الاثنين. ...Mon, 06 Feb 2017 08:54:04 GMT