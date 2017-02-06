قال سفير مصر لدى الأردن طارق عادل، إن حجم التبادل التجاري بين البلادين وصل إلى 650 مليون دولار وهو ما لا يرتقي للتقارب السياسي وأن الإمكانات تفوق هذا بكثير، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لا يرقى لمستوى التقارب السياسي بين البلدين، وأنه سيسعى للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية سواء بحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة.

وأكد في مقابلة مع صحيفة “الدستور” الأردنية اليوم الاثنين أن العلاقات الأردنية المصرية نموذج يحتذى في العلاقات الثنائية بين الدول، معتبرا أنها تجاوزت أشكال الوصف التقليدية لما تتسم به من عمق ومتانة في المجالات كافة.

وأضاف إن العلاقات الأردنية المصرية علاقات نموذجية في العلاقات العربية العربية، من حيث التوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف الموجودة بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال لقاءاتهما المشتركة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المختلفة والتعاطي معها، وكان آخر هذه الزيارات زيارة الملك عبدالله الثاني إلى مصر في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية هي أقدم لجنة عليا مشتركة في الوطن العربي وأول لجنة عربية أيضا، ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع للجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات اللجنة نهاية فبراير الجاري وستعقد في القاهرة لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا.