قالت إيناس مكاوي رئيسة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، إن تراجع وضع المرأة في العالم العربي حاليا وما تواجهه من تحديات انعكس على جدول أعمال اجتماعات الدورة 36 للجنة المرأة العربية المنعقدة حاليا في البحرين، حيث سيجري مناقشة العديد من القضايا الهامة ومنها أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030.

وأوضحت مكاوي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه برغم من بعض التقدم المحرز عربيا فإن هناك “تراجعات في بعض الدول العربية سوريا على سبيل المثال حيث نجد أن وضع المرأة هناك صعبا في ظل اللجوء والنزوح. علاوة على القتل والإرهاب والانتهاكات”، مضيفة أن الاجتماعات ستركز على كل هذه القضايا.

وأشادت بالتضامن الحقيقي مع قضايا المرأة العربية في الوطن العربي، مؤكدة أن هذا التضامن ليس شفهيا أو إعلاميا بل حقيقيا “لأن الكل يشعر بالجرح وأنه هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نعيها على المستوى العربي.

وأشارت مكاوي إلى التراجع في مخصصات قضايا المرأة والتعبات الاقتصادية التي تلقي بظلالها، مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر ابتكارا والتحالف مع المجموعات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول حقيقة لهذه القضايا، وهو ما ستناقشه اللجنة على اجتماعها التحضري للدورة 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك.

وتشمل جدول أعمال الاجتماعات قضايا منها: أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، المرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب ومناهضة العنف ضد المرأة، تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.

وافتتحت الاجتماعات في وقت سابق اليوم بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتستمر أعمالها على مدى يومين.