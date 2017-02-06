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النيابة: التحقيق مع 3 من أزواج بنات خيرت الشاطر
خيرت الشاطر

النيابة: التحقيق مع 3 من أزواج بنات خيرت الشاطر

الإثنين، 6 فبراير 2017 06:09 م

تواصل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع 3 من أزواج بنات القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، على ذمة قضية تمويل جماعة الإخوان.

ومن المقرر أن يتم استدعاء عدد من المتهمين الصادر بحقهم قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، لسماع اقوالهم فى تلك القضية، وستقوم نيابة شرق القاهرة الكلية بسماع أقوال 100 شخص خلال الأيام القادمة.

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