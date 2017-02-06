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محافظ مطروح: استمرار القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة‎
محافظ مطروح اللواء علاء فتحي أبو زيد

محافظ مطروح: استمرار القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة‎

الإثنين، 6 فبراير 2017 06:08 م
خاص - محيط

أكد محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد استمرار القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لتحقيق النتائج المتميزة والمتقدمة على مستوى الجمهورية لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة - فى تصريح اليوم الإثنين - إنه تم تنظيم قافلة تعليمية مجانية جديدة “للمواد الفلسفية والجغرافيا” لطلاب الثانوية العامة القسم الأدبي بالقاعة الكبرى بمقر مجلس العمد والمشايخ تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

وأضاف أنه سيتم استقدام خبيرين فى المواد الفلسفية والجغرافيا لإلقاء المحاضرات التعليمية لطلاب الثانوية العامة القسم الأدبي، كما سيستمر استقدام خبراء المواد الدراسية لإلقاء المحاضرات التعليمية المجانية بصورة دورية أسبوعية.

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