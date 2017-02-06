

وقع حادث تصادم بين إتوبيس رحلات يقل عمال شركة بمدينة العاشر وسيارة نقل ثقيل، بطريق” بلبيس_ العاشر”، أسفر عن مصر عامل وإصابة 27 آخرين.

وقال الدكتور أحمد الشيخ، مدير مرفق الإسعاف، بمحافظة الشرقية، أنه تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين والوفيات بطريق ” بلبيس _العاشر”.



وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإنقلاب أتوبيس تابع لشركة السويسرية للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، أثناء عودته بالعمال، أمام مصنع المكرونة، طريق “بلبيس- العاشر من رمضان” وتبين من التحريات الأولية، أن الأتوبيس كان يسير عكس الاتجاه.

قال الدكتور أحمد الشيخ، مدير مرفق الإسعاف، بمحافظة الشرقية، منذ قليل ، أنه تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين والوفيات بطريق ” بلبيس _العاشر”.

وأوضح الشيخ أنه في الطريق للوصول لمكان الحادث مشيرا، إلي وقوع وفيات ومصابين



وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإنقلاب أتوبيس تابع لشركة السويسرية للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، أثناء عودته بالعمال، أمام مصنع المكرونة، طريق “بلبس- العاشر من رمضان” وتبين من التحريات الأولية، أن الأتوبيس كان يسير عكس الاتجاه.